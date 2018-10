"Saptamana viitoare o sa depun impreuna cu colegi de la alte partide politice un proiect care priveste parteneriatul civil.

Proiectul vine in urma jurisprudentei CEDO si in urma jurisprudentei recente a Curtii Constitutionale si are legatura cu viata de familie. (...) Are prevederi care se refera, de exemplu, la chestiuni patrimoniale, la chestiuni privind datoriile, mostenire, adica normarea genului acesta de uniuni consensuale, atat intre persoanele de acelasi sex cat si intre persoanele de sexe diferite, care nu aveau niciun fel de protectie juridica. (...) Va reglementa o viata de familie pentru persoanele care nu sunt casatorite si care sunt foarte multe si care au nevoie de aceasta legiferare.

Proiectul interzice explicit adoptiile in cazul persoanelor care aleg sa incheie un parteneriat civil. Proiectul asta nu are absolut nicio legatura cu referendumul, nu are niciun impact pe Codul civil si pe discutia despre casatorie, pentru ca nu schimba cu nimic subiectul casatoriei care ramane intre barbat si femeie”, a precizat Manole la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.