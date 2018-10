"Nu trebuie sa justific eu, am vazut tot felul de analize. Sunt cateva constatari: noi stam agatati de un numar ipotetic de oameni care ar putea fi prezenti la referendum. Toti stim ca sunt milioane de oameni in afara tarii, care au drept de vot. Acest cvorum, indiferent ca e 30% sau 50%, diminueaza sau inhiba prezenta la vot. Cei care sunt impotriva au la indemana un mijloc, care sigur ca e pedepsit de lege, si anume boicotul. Eu am spus asta in mai multe randuri: in momentul in care ar fi un referendum fara prag s-ar mari prezenta. Nu este un esec al PSD-ului", a declarat Liviu Dragnea, potrivit Digi24.