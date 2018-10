"Religia si statul ar trebui sa fie doua lucruri independente, iar niciuna sa nu o influenteze pe cealalta. Religia poate sa joace un rol pozitiv in spiritualitate, in adevaratul sens al cuvantului. Din punctul meu de vedere, spiritualitate inseamna independenta, inseamna propasirea omului care isi promoveaza credintele si convingerile fara sa-i fie teama ca modul in care si le promoveaza il va duce la a fi stigmatizat intr-un fel sau altul in societate. Spiritualitatea nu trebuie sa interfereze cu politicul si politicul nu are ce cauta in definirea spiritualitatii", a raspuns fostul sef al Executivului, chestionat despre legatura dintre religie si stat.

El sustine ca spiritualitatea constituie o alegere individuala.

"Spiritualitatea e aici in inima. Si nu are ce cauta politicul si nicio institutie a statului in inima mea si in capacitatea mea de a alege in ceea ce cred. Sunt la fel de constient ca alegerile mele in ceea ce cred nu trebuie sa afecteze libertatea celorlalti. Intre asumarea spiritualitatii fiecaruia dintre noi si recastigarea demnitatii noastre ca indivizi exista o legatura profunda. Recastigarea demnitatii individuale ne poate duce la recastigarea demnitatii noastre ca societate si ca neam. Din punctul asta de vedere, da, exista o legatura intre religie si societate, dar trece prin inima fiecaruia. Nu trebuie manipulata de nimeni", a adaugat Ciolos, citat de digi24.ro.

In legatura cu referendumul, el a tinut sa mentioneze ca in cazul in care era premier nu ar fif ost de acord ca referendumul sa aiba loc pana nu era pus in aplicare cel cu 300 de parlamentari.