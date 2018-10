"Cel tarziu de la 1 ianuarie 2019 (va creste salariul minim pe economie n.r). Discutam la Finante. La Ministerul de Finante esti obligat sa faci o analiza pe fiecare posibilitate(...) Analizam absolut tot. Si un astfel de scenariu.(...) O sa discutam in Guvern. Sunt sanse. Este o decizie care se va lua in urma unei analize pe care Ministerul de Finante o face, o discutam in Guvern", a spus Teodorovici, potrivit Mediafax.

Ministrul Finantelor a sustinut ca va avea o evaluare privind impactul majorarii salariului minim in noiembrie, dupa ce se va face a doua rectificare bugetara.

"Dupa rectificarea din noiembrie, vedem, daca va creste salariul minim pe economie", a adaugat Teodorovici.