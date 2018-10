"Sunt gata sa candidez. Nu mi-e teama. O s-o fac numai daca voi considera ca aceasta candidatura va ajuta la castigarea alegerilor de catre forte politice care duc spre modernizarea tarii, nu pentru a slabi capacitatea opozitiei de a castiga acest scrutin", a spus Dacian Ciolos, potrivit Jurnalul.ro.

Intrebat despre o eventuala candidatura la prezidentiale impotriva lui Klaus Iohannis, Dacian Ciolos a refuzat sa ofere un raspuns clar.

"Hai sa constituim intai partidul, sa trecem de alegerile europarlamentare si o sa discutam si despre alegerile prezidentiale. Pentru noi e importanta structurarea partidului in teritoriu, in paralel cu pregatirea pentru alegerile europarlamentare, unde obiectivul nostru este sa obtinem un rezultat foarte bun, iar apoi sa vorbim si despre prezidentiale. Avem obiective foarte clare la prezidentiale in programul politic si la momentul oportun o sa le exprimam", a afirmat Ciolos.