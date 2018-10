"Va spun cine nu va fi la Pro Romania: nu mai vreau sa primim baroni locali. Poate sa vina maine Oprisan (n.r. - presedintele CJ Vrancea) si sa spuna ca imi aduce nu stiu cate voturi, nu vreau. Din cauza baronilor locali mi s-au stricat o multime de proiecte importante pe care le-am avut in perioada 2012-2015. Cu riscul ca pierdem voturi, vreau sa spunem oamenilor adevarul pe teme extrem de populare. Din punctul meu de vedere, Pro Romania este un start-up, ceva nou, asa incat, daca fiecare care vine in partid aduce lucrurile bine facute in trecut si daca reusim sa nu facem la Pro Romania lucrurile rele pe care le-am auzit in alte partide, atunci o sa avem succes.

Este nevoie de o guvernare buna si la nivel local si la nivel central, este nevoie de o echipa de oameni noi, tineri si care stiu ce au de facut si nu intamplator mi-am format aceasta echipa din oameni care au facut politica, dar nu sunt 'prea stricati' de relele politicii. Peste tot ne adresam acestor oameni, este nevoie de oameni destepti, curati din punct de vedere politic si moral, sa venim cu niste proiecte importante de guvernare la nivel national si sa sprijinim atunci cand putem problemele care apar la nivel local", a afirmat Victor Ponta, intr-o conferinta de presa, potrivit Dcnews.