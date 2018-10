"E de neinteles. Eu nu imi explic acest fenomen. Dar publicitatea agresiva facuta de cei de la USR si mai multi, sa stiti ca a prins in randul populatiei si, din partea noastra, pentru ca si noi suntem vinovati, ceilalti... nu a fost destul de bine. Nu a fost, nu stiu cum sa va spun si sa va explic, pentru ca noi nu am facut pre campanie de informare", a spus Elvira Sarapatin, deputat PSD.

Intrebata de ce nu a facut PSD campanie de informare, ea a spus ca acest lucru li s-a interzis politicienilor din PSD, revenind apoi asupra acestei afirmatii: "Pentru ca din punct de vedere politic ni s-a interzis asa ceva. Sa nu ne asumam politic. Nu ni s-a interzis. M-am exprimat gresit. Si atunci timpul nostru, al parlamentarilor, a fost foarte scurt. Cred ca populatia o sa-si dea seama de greseala pe care a facut-o. Eu am fost personal si am informat. As sustine sa se repete acest referendum odata cu alegerile europarlamentare”, a mai declarat Elvira Sarapatin.