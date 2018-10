"Importanta si simbolistica celor care au stat drepti intre popoare si care in cele mai negre momente ale istoriei s-au uitat pe sine pentru a intinde o mana de ajutor. (...) La peste sapte decenii de la acest tragic moment al istoriei noastre comune, mai sunt printre noi putini supravietuitori care pot sta marturie vie a trecutului. (...) Marturiile supravietuitorilor Holocaustului au un rol extrem de important in lupta impotriva intolerantei, discriminarii si excluderii de orice fel. Mostenirea lasata noua de supravietuitorii Holocaustului trebuie transmisa fiecarei generatii", a declarat premierul, potrivit Agerpres.

Potrivit sefului Executivului, este de datoria noastra ca cele intamplate sa nu fie uitate.

"Participarea mea, alaturi de dinstinsi invitati, la un eveniment solemn precum cel de azi, imi confirma dimensiunea obligatiei morale, care ne revine tuturor, de a depune toate eforturile pentru a combate orice fel de manifestare antisemita, xeonofoba si pentru a evita ca astfel de drame sa mai aiba loc", a aratat Viorica Dancila.

In Romania, prin Hotararea de Guvern nr. 672 / 5 mai 2004, a fost aprobata data de 9 octombrie (data ce marcheaza inceputului deportarilor evreilor in Transnistria, in anul 1941), pentru comemorarea oficiala, in plan national, a Zilei Holocaustului.