Procurorul general a afirmat marti, cu privire la protocoalele din Justitie, ca acestea „sunt niste metodologii de lucru, de bune practici, cu caracter intern, pentru institutiile care le folosesc in aplicarea legii”.

"In niciun caz nu e vorba de acte normative, pentru ca vom vedea ca nerespectarea acelor reguli de bune practici nu e sanctionata cu nimic. Pur si simplu, doua institutii se obliga, in baza legii, isi stabilesc niste reguli, cum sa procedeze in asa fel incat sa poata aplica legea care trebuie aplicata" a spus Augustin Lazar, potrivit News.ro.