"In fiecare an, pe 9 octombrie, marcam trista Zi de Comemorare a Victimelor Holocaustului din Romania. Aceasta zi reprezinta pentru noi un prilej de a cinsti amintirea celor ce si-au pierdut viata ca urmare a Holocaustului, in Romania si in intreaga lume, intr-unul dintre cele mai negre episoade din istoria umanitatii.



Holocaustul a fost dovada vie ca inimaginabilul poate deveni o realitate de cosmar si ca natura umana poate fi nu doar sublim de buna, ci si terifiant de usor cucerita de rau. Ziua de 9 octombrie reprezinta pentru noi toti un prilej de a comemora pierderea a milioane de vieti omenesti si de a ii invata pe cei din jurul nostru despre amploarea fara precedent a urii de atunci, pentru a ne asigura ca astfel de fapte abominabile nu se vor mai putea repeta.

Antisemitismul, totalitarismul, xenofobia si discriminarea rasiala nu au ce cauta astazi printre noi si trebuie sa ne asiguram ca vom lasa mostenire copiilor nostri o lume in care sa domneasca toleranta si buna convietuire.

Doresc sa imi exprim intreaga compasiune si solidaritate fata de poporul evreu si fata de cei care au avut de suferit in urma unui astfel de eveniment infiorator, ce a lasat rani adanci in sufletele si constiinta evreilor de pretutindeni", a scris Ana Birchall pe Facebook.