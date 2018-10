"Mi se pare cel mai bun moment ca marii castigatori ai referendumului, miscarea lui Dacian Ciolos si USR, sa se uneasca intr-un partid credibil, pro-european, in golul pe care-l lasa, neregretat de nimeni, PNL. Daca vor intelege asta, vor avea cele mai mari sanse in anii urmatori", a scris Mircea Cartarescu pe Facebook.



Reactia unui membru al USR nu a intarziat sa apara in urma postarii scriitorului:

"USR cu sapa, ceilalti cu mapa! Pour les connaisseurs..ca sa strangem 1 milion de semnaturi in campania 'Farapenali', prin toate catunele tarii, am muncit pe branci, sute de oameni. Ca sa asiguram transparenta referendumului, am muncit la fel. Like-urile si comunicatele nu tin loc de delegati impotriva fraudelor electorale. Clasa politica se schimba cu foarte mult efort din partea a catorva mii de oameni pe care nu-i vedem, nu apar la TV, nu se plang in fata camerelor si nu promit o viata mai buna romanilor. Pur si simplu muncesc cu acest scop. Cu drag invitam viitorii parteneri politici la munca", a raspuns Octavian Alexandru Berceanu, consilier USR in Consiliul Local al Sectorului 6.



"Aveti dreptate. Chapeau!", a fost raspunsul lui Mircea Cartarescu.