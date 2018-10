"Poate oamenii nu au fost suficient informati. In mediul rural s-a votat mai putin decat in mediul urban, la multi dintre ei nici nu a ajuns informatia. PSD nu s-a implicat pentru ca ideea a fost sa nu politizam acest referendum. (...)

Dar cred ca este necesara o analiza temeinica cu date concrete, pe regiuni, pe judete, sa vedem ce s-a intamplat, de ce s-a votat asa. O analiza in PSD. Si sunt sigura ca sociologii vor analiza si vor desprinde concluzii la care trebuie sa fim foarte atenti", a spus ea, citata de dcnews.ro.

Intrebata daca modul in care a fost formulata intrebarea la referendum a generat absenteismul, raspunsul fostului ministru al Educatiei a fost: "Nu exclud. Cred ca si acest lucru trebuie prins in analiza de care vorbeam, in asa fel incat macar sa nu se mai repete, pentru ca totusi s-au cheltuit o groaza de bani".