"Gloria efemera a doamnei Dancila si aplauzele din Guvern au durat foarte putin. La ora actuala, Guvernul trebuie sa se aseze din nou pe scaune si sa raspunda intrebarilor adresate de Comisia Europeana, prin intermediul prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans. Se pare ca expozeul doamnei Dancila nu a avut absolut niciun efect asupra CE si asupra institutiilor europene in general. Daca PSD-ALDE isi imagineaza ca isi pot permite sa dezinformeze in continuare UE, ca pot sa toarne minciuni fara niciun fel de baza in realitatea romaneasca, cred ca prin aceasta scrisoare au primit un raspuns sever, prin care noi credem ca trebuie sa inteleaga ca legislatia trebuie sa fie conform standardelor UE in ceea ce priveste organizarea justitiei", a spus Orban dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca PNL reia solicitarile privind emiterea unei OUG care sa suspende aplicarea legilor justitiei pana la adoptarea punctului de vedere final al Comisiei de la Venetia, pentru ca in cuprinsul acestei legi sa fie cuprinse punctele de vedere exprimate de Comisia de la Venetia, un lucru solicitat de CE si care a aparut in dezbaterea din PE.

"De asemenea, solicitam CCR, pentru a preveni riscul ca Romania sa fie trimisa la Curtea de justitie a UE de catre CE pentru prevederi legale care sunt contrare Tratatului, sa trimita catre Curtea de justitie a UE intrebarile preliminare formulate de PNL si de colegii din opozitie, iar pronuntarea pe sesizarea noastra la CCR sa fie amanata pana la pronuntarea Curtii de justitie a UE. Altfel, este din ce in ce mai clar ca la nivelul UE atmosfera este din ce in ce mai clara de a utiliza toate parghiile pentru a determina autoritatile din Romania sa respecte toate exigentele in materie de independenta a justitiei, organizare a puterii judecatoresti in conformitate cu standardele UE", a mai spus Orban.