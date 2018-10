"Nu am vazut scrisoarea doamnei Corina Cretu. Sunt convins ca este animata de foarte bune intentii. Cred ca ce spunea are mai mult de un sambure de adevar pentru ca si Comisa Europeana are fondurile care sunt alocate pentru acest exercitiu financiar, dar, intr-adevar, proiectele trebuie sa fie pregatite. Nu se pot da bani - va dam bani si faceti ce vreti cu ei. Nu! Ei se dau pe proiecte. Si, din cate stiu, unuia din proiectele de care se discuta de foarte multa vreme la nivelul Romaniei, autostrada Pitesti-Sibiu. (...) De coridorul paneuropean discutam de atat de multa vreme, incat proiectul ar fi trebuit pregatit. Adica, el sa poata sa ajunga pentru finantare. Au impartit acest tronson in 5 bucati, au facut studii de fezabilitate. Nu sunt bune studiile decat pe doua sau trei tronsoane. Pe inca doua s-au oprit cu ele. O problema, trebuie sa recunoastem, avem la nivelul Ministerului Transporturilor. Nu stiu insa care este stadiul actual. Nu vreau sa intelegi de aici ca este o critica deschisa pentru minister, pentru ministru. Nu sta ministrul sa faca studiile... pentru functionarii din minister, pentru celelalte institutii din subordinea ministerului. Nu stiu cat de mult au progresat", a declarat Tariceanu luni la Senat, potrivit Agerpres.

El a subliniat ca daca Cretu spune ceva, el nu are, in momentul de fata, "nicio rezerva" cu privire la lucrurile semnalate de comisarul european.

"Daca Corina Cretu spune aceste lucruri, eu le-as lua... Daca mi-ar spune altcineva, as avea o anumita rezerva, dar daca spune Corina Cretu, nu am, in momentul de fata, nicio rezerva. Sunt convins de sinceritatea si de buna ei intentie. (...) Sa stiti ca proiectele astea nu sunt ca vinul. Il pui in camara si pe masura ce trece timpul el devine mai bun. Nu! Trebuie sa lucrezi, sa impingi, sa le elaborezi", a adaugat Tariceanu.

Presedintele ALDE a precizat ca a stabilit in urma cu 2-3 saptamani cu liderul PSD, Liviu Dragnea, sa aiba o discutie cu ministrul Transporturilor in care sa fie facuta o prezentare a stadiului acestor proiecte, dar nu a fost stabilita inca o data precisa.

Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a afirmat luni ca nu mai accepta insulte din partea Guvernului Romaniei, in contextul in care a avertizat de nenumarate ori autoritatile de la Bucuresti ca Romania pierde bani din lipsa proiectelor, si a adagat ca a fost apostrofata ca spune lucrurilor pe nume.