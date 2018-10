"Cred ca in pofida imposibilitatii fizice a dlui presedinte Iancu de a participa la lucrarile comisiei, comisia ar trebui sa se intruneasca si in cadrul comisiei sa existe un schimb de pareri intre membrii comisiei din toate partidele care sunt reprezentate in Parlament, pentru a cantari optiunile pe care le avem la indemana, care trebuie sa acopere un spectru destul de larg, plecand pe de o parte de la interesul nostru de a avea venituri cat mai mari la buget de pe urma exploatarii gazelor la Marea neagra. Al doilea considerent extrem de important este acela de a asigura securitatea energetica in primul rand a Romaniei si in palan regional. Trebuie sa tinem cont ca si in partea cealalta exista interesul investitorilor. Nu se poate face o intelegere in care sa existe o parte care castiga si o parte care pierde", a declarat Tariceanu, potrivit News.ro.

Tariceanu a precizat ca el a sugerat sa se ajunga la "o intelegere care sa fie echilibrata si care sa fie echitabila".

"Cred ca pe o astfel de lege nu e util sa mergem prin a impune vointa majoritatii, pentru ca aici vorbim de ceva mai mult, de interesul national, care trebui e sa fie acelasi si pentru majoritate, si pentru opozitie", a mai adaugat el.