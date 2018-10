"Am spus ca in acest referendum trebuie sa dam posiblitatea ca exercitiu democratic cetatenilor sa se exprime. (...) Dar ceea ce am vazut in spatiul public, dupa incheierea referendumului, nu-mi place. Acest referendum este comentat ca a fost o victorie pentru unii si o infrangere pentru altii. Din partea mea, este un rezultat neconcludent, pentru ca nu s-a atins cvorumul. (...)

Logica pe care o vad tot mai mult prezenta in societate si la nivelul partidelor politice nou-aparute - USR, miscarea domnului Ciolos - nu o inteleg. Cred ca trebuie gasit un numitor comun. Daca fiecare avem pozitii cat mai radicale, mai extremiste, Romania nu va reusi sa progreseze. (...) Rezultatul reflecta lipsa de interes a cetatenilor pentru acest subiect", a mentionat Tariceanu, citat de jurnalul.ro.