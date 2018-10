"Nu este o vina a Guvernului, pentru ca am vazut ca se cere demisia Guvernului, nu are cum sa fie vina Guvernului, pentru ca era obligatia Guvernului de a organiza referendumul, atat timp cat avem o initiativa cetateneasca pe de o parte, avem un vot in Parlament pe de alta parte (...). Nu a fost un referendum al PSD. Noi am sustinut atat cat am putut si noi. PSD a obtinut cel mai mare scor la alegeri in 2016, 46% din voturi, respectiv 3,2 milioane de voturi. E clar ca PSD nu ar fi putut sa asigure singur un prag de 5,6 milioane de voturi, cat era nevoie. Nu spun ca cei care au venit la referendum sunt toti votantii PSD, nu aceasta am spus, dar sunt sigur ca sunt zone si localitati unde unii s-au implicat mai mult, unii mai putin.

Cel putin in ceea ce priveste rezultatul, eu spun ca la Dolj colegii mei din organizatie s-au implicat. Avem 142.000 de persoane prezente la vot, in conditiile in care PSD-ul a obtinut la ultimele alegeri 153.000 de voturi. Au fost foarte multi colegi de partid care s-au implicat sa constientizeze oamenii, sa-i informeze, am avut o participare care nu este de 30%, dar, daca ne raportam la ce poate PSD-ul sa faca in judetul Dolj, cred ca suntem sau am fost destul de aproape", a declarat senatorul PSD, citat de bursa.ro.