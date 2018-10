"Pentru mine, nu este prima data cand sustin o optiune minoritara. N-o sa merg in urma chiar in anii ’90, desi am exemple. Dar in 2004 si 2009, multimile exultau ca Basescu castiga alegerile prezidentiale „arzandu-i pe corupti” si promitand „tepe in Piata Victoriei”. In 2007 si in 2012, votantii l-au aparat de demitere. Majoritatea isi exprima fericirea ca Basescu „i-a ciuruit” pe oponenti. In cei zece ani de „regim Basescu” s-au taiat salarii, s-au inchis spitale si scoli, s-au marit taxe si impozite si s-a pus la punct cel mai ticalos sistem de putere exercitata ocult, de politie politica, de control si manipulare a justitiei.

De fiecare data am esuat in a-i convinge pe concetateni ca gresesc. Au aflat-o mai tarziu (unii, prea tarziu) si destui au avut si puterea de a recunoaste. Niciodata nu am spus ca poporul greseste. Pentru ca asa ceva nu poti admite in legatura cu poporul caruia ii apartii. Pur si simplu, nu poti.

Mitologia greaca povesteste de Casandra din Troia, ca fusese blestemata de zeul Apollo sa vada viitorul dar sa nu o creada nimeni. Poate nu era un blestem. Era eliberarea de raspundere. Ea le spusese tuturor. Dar n-au vrut s-o asculte.

Mi se spune adesea, de buna-intentie, sa vad ce vrea poporul. Sa fiu in acord cu preferintele majoritatii. Nu pot si nu vreau sa fiu asa. Spun si fac ceea ce cred ca este corect si bun pentru oameni. Nu pot si nu vreau sa fiu populist sau oportunist. Stiu ca „lautarii politici”, cei care canta ce vrea publicul sa auda, pot castiga mai usor si, conjunctural, se bucura de simpatie. Dar asta nu inseamna ca fac bine. Si sigur nu sunt sinceri. Un conducator adevarat arata calea si tine directia. Un oportunist incorigibil va profita de directia multimii pe al carei crestet se va instala confortabil.

Eu am sa-mi reprosez la fiecare esec ca nu am facut bine sau nu am facut tot ce trebuia. Nu am nicio bucurie daca mi se da dreptate mai tarziu. Am sa spun si am sa fac, in continuare, ceea ce cred ca este corect si bun pentru poporul caruia ii apartin. Chiar daca nu sunt „in tendinte”. Sau mai ales atunci!

P.S. Rezultatul referendumului chiar este o victorie a homosexualilor. Nu pentru ca ar fi majoritari. Ci pentru ca majoritatea a urmat argumentele lor sau le-au acceptat cu indiferenta. De ieri, dispozitiile Codului Civil ce definesc casatoria ca fiind incheiata intre barbat si femeie sunt susceptibile de neconstitutionalitate. Pentru ca in Constitutia Romaniei casatoria se incheie „intre soti”. Sa va dea Dumnezeu sanatate, tuturor!", a scris Serban Nicolae pe Facebook.