"In acest moment, numarul de focare s-a redus. Sunt judete intregi unde boala nu a mai recidivat, iar la Bihor si Satu Mare am trecut in etapa a doua, sa vedem daca recidiveaza boala, cu instalarea purceilor santinela. Trebuie sa urmarim masurile de securitate pentru a preveni situatii deosebite, asa cum am avut", a spus ministrul Agriculturii, potrivit dcnews.

Petre Daea a mai spus ca, pentru rezolvarea problemei legata de pesta porcina africana, Romania are sprjinul Comisiei Europene si al comisarului european pentru agricultura Phil Hogan.

"Saptamana trecuta am fost la Bruxelles unde am discutat cu comisarul Hogan. Vreau sa-i multumesc public comisarului european pentru sprijinul exceptional pe care il da tarii. Comisarul e mai roman decat multi romani, in acest moment greu. La prima chemare au venit in minister au venit sa lucram impreuna. Avem sprijinul Comisiei Europene si al comisarului Hogan", a mai adaugat Daea.