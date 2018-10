"E un rezultat care pe unii i-a bucurat, pe altii i-a intristat. Un lucru este cert. In momentul de fata exprima starea de spirit a romanilor fata de clasa politica din Romania. Este un moment nepotrivit dar care pana la urma trebuie sa fie judecat ca o analiza reala a realitatii din care clasa politica raspunde asteptarilor acestei tari si rezultatul este cel pe care l-am vazut astazi", a declarat primarul Iasiului.

Chirica a mentionat ca absenteismul reprezinta „o reactie normala” a cetatenilor acestei tari, in acest moment.

"Am discutat cu sute de oameni in ultimele doua saptamani de zile. Am fost intrebat: 'Dar de ce nu spune in mod clar ce se doreste prin acest referendum?', 'Care ar fi substratul chemarii noastre la vot?', 'De ce nu se trateaza probleme grele ale Romaniei si se aduce in discutie o asemenea tema?'. Omul de pe strada nu mai are incredere. Au trecut aproape doi ani de zile de cand se macina starea de spirit a acestei natiuni si nu incapacitatea de a intelege ceea ce trebuie sa faca la un moment dat. Am spus si voi repeta, daca pune Liviu Dragnea cate un kilogram de aur la usa fiecarui cetatean din Romania nimeni nu se va atinge de el pentru ca nu are incredere ca vrea sa ii faca un bine, ci vrea sa ii faca un rau. Asta este situatia in care a fost adusa Romania in momentul de fata", a declarat Mihai Chirica, potrivit Digi24.