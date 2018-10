"Personal, sunt mahnit si este pentru prima data cand sunt suparat pe poporul roman (...), pentru ca 87% suntem ortodocsi, credinciosi, crestini si noi n-am inteles nimic, absolut nimic, ca acest vot pana la urma era din respectul pe care trebuia sa-l dam pe de o parte celor trei milioane de oameni care au cerut acest referendum, dar care cred ca nici ei nu s-au dus toti la vot, iar pe de alta parte era vorba de respect pentru inaintasii nostri, pentru ce au cladit ei in decursul timpului", a declarat la RFI deputatul PSD.

Radulescu este de parere ca o campanie mai agresiva ar fi fost necesara.

"Eu as fi organizat altfel, eu as fi mediatizat foarte mult, as fi explicat foarte mult in emisiuni de televiziune, as fi facut o campanie mult mai agresiva, in sensul bun al cuvantului. Eu cred ca o vina mare o are si Biserica. Chiar nu inteleg cum Biserica n-a reusit, noi fiind 87% ortodocsi si credinciosi, cum n-a reusit Biserica sa scoata 30%. Hai sa mai clarificam o chestiune: aici a fost o mare minciuna si o mare capcana, noi nu suntem 18 milioane de alegatori, eu vreau sa ridic aceasta problema in Parlamentul Romaniei. Trebuia sa se implice mult mai mult si partidul si Biserica. Nu mai spun ca ceilalti din Opozitie chiar nu s-au implicat, ci din contra, au boicotat in mod permanent acest lucru”, a mai adaugat Radulescu, potrivit News.ro.