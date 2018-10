Liviu Dragnea nu s-a prezentat la proces, iar judecatorii au anuntat ca liderul PSD a trimis o cerere prin care a solicitat amanare pentru a-si angaja un avocat.

In fata instantei s-au adunat, inca de dimineata, aproximativ 30 de persoane, sustinatori ai lui Liviu Dragnea, majoritatea fiind persoane in varsta. Ei au afisat pancarte cu mesaje precum: "Dragnea - proces politic", "Nu securitate", "Fara protocoale".

De asemenea, la Instanta suprema au venit si cativa protestatari #rezist, intre cele doua grupuri avand loc un schimb de replici.

Jandarmii le-au solicitat sustinatorilor liderului social-democrat sa elibereze trotuarul din fata instantei deoarece participa la o actiune neautorizata, iar in caz contrar vor fi sanctionati contraventional. In replica, o femeie i-a spus jandarmului ca nu este un protest. "Nu ne-a organizat nimeni, e doar sustinere", a afirmat femeia.

Pe de alta parte, unul dintre protestatarii #rezist a fost amendat cu 500 de lei de catre jandarmi pentru tulburarea ordinii si linistii publice.

ICCJ trebuia sa inceapa luni judecarea apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Apelul in acest dosar a fost declarat atat de procurorii DNA, cat si de catre inculpati, scrie Agerpres.

Procesul a fost repartizat unui complet format din cinci judecatori, condus de Iulian Dragomir.

Pe 21 iunie, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu in dosarul DGASPC Teleorman, care viza angajarea fictiva a doua angajate, Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.

Decizia de condamnare a fost luata de doi dintre cei trei judecatori ai completului. Al treilea a votat pentru achitare.