"Prezenta scazuta, de natura sa duca la invalidarea referendumului, este in primul rand un vot de neincredere in Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu care au crezut ca ii pot manipula pe romani prin frica si minciuna si ca se pot relegitima ca putere. USR are convingerea ca romanii nu au dorit ca votul lor sa fie folosit de PSD si ALDE ca argument pentru atacurile impotriva justitiei si pentru indepartarea Romaniei de Uniunea Europeana.

«USR crede ca Romania este astazi mai matura decat conducatorii ei. Romanii au dovedit astazi mai multa intelepciune decat conducatorii lor care se dovedesc rupti de adevaratele probleme ale tarii. Mai multa inteligenta pentru ca nu au cazut in capcana intinsa de Liviu Dragnea si de propaganda bazata pe frica si ura. Si nu in ultimul rand sunt mai atasati valorilor europene liberale», a declarat Dan Barna, presedintele USR.

USR considera ca PSD-ALDE trebuie sa plece de la putere dupa acest vot de blam. Cerem demisia Guvernului Dragnea-Dancila care dovedeste ca a pierdut contactul cu realitatea, in conditiile in care prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a afirmat ca acest referendum rezolva o problema importanta cum este familia, fapt infirmat de cetateni. Guvernul este responsabil pentru cheltuirea a 40 de milioane de euro pentru organizarea acestui referendum inutil, bani care putea fi utilizati cu folos, in beneficiul romanilor.

USR saluta si faptul ca referendumul s-a desfasurat corect, fara nereguli majore, situatie la care a contribuit prin semnalele de alarma pe care le-a tras inainte de vot si prin monitorizarea atenta si competenta a organizarii si desfasurarii procesului de vot. Intr-un timp foarte scurt, USR a mobilizat 12.000 de delegati si a dovedit ca este un partid cu o capacitate organizatorica foarte buna si cu profesionisti care au gestionat in mod eficient toate sesizarile si au monitorizat prezenta.

«Multumim tuturor delegatilor USR, membri si nemembri, pentru modul profesionist in care si-au facut datoria de a asigura legalitatea votului. Pentru ca am fost cu ochii pe ei tot timpul, pentru ca am sesizat cea mai mica neregula, li s-a facut frica sa foloseasca metodele traditionale de fraudare a votului. Asta dovedeste inca odata ca participarea cetatenilor, monitorizarea autoritatilor de catre acestia, reprezinta o conditie pentru buna functionare a democratiei», a adaugat Dan Barna", mentioneaza sursa citata.