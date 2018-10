"Avem datoria de a le multumi tuturor – si celor care au votat, dar si celor care au ales sa nu voteze si de a trece cat se poate de repede peste acest moment de inutila tensiune in societate. Referendumul nu are nici invingatori, dar nici invinsi. Are insa o lectie foarte puternica pe care trebuie sa o invatam cu totii: politicienii nu pot trafica nici convingerile, nici credintele si nici asteptarile oamenilor.

Atunci cand politicienii uita sa se puna in slujba cetatenilor si ii considera o masa de manevra la indemana lor si pentru a-si rezolva propriile interese, oamenii isi recastiga increderea in ei insisi si dreptul de a-si spune cuvantul. Iar de aceasta data, cetatenii Romaniei au spus doar ca nu doresc sa fie inselati si manipulati inca o data de politicieni.



Asistam inca o data la falimentul unui mod de a face politica. Cei care au incercat sa exploateze credinta simpla a oamenilor, cei care au vrut sa transforme Biserica in unealta de propaganda, cei care au imprastiat ura si minciuni in societate doar pentru a castiga din asta capital politic primesc azi un raspuns clar si usturator din partea oamenilor. Este evident ca vremea acestor politicieni si baroni ai politicii apune definitiv si ca locul lor trebuie luat de oameni noi, cinstiti, priceputi si curajosi, al caror scop unic in viata politica este sa serveasca interesul si bunastarea cetatenilor. Vine vremea respectului si a demnitatii, vine vremea in care climatul de ura si de intoleranta, discutiile despre iesirea din Europa si jignirile aduse romanilor din partea unor oameni politici corupti trebuie sa inceteze.

As vrea sa le multumesc in primul rand tuturor celor peste 10.000 de oameni minunati care au inteles ca implicarea civica este esentiala si au ales sa fie observatori ai referendumului. Ei sunt motorul noii democratii romanesti si un exemplu pentru intreaga societate. Vreau sa le multumesc si sustinatorilor Miscarii Romania Impreuna pentru ca au ales si ei sa participe ca observatori la referendum. In sfarsit, dar deloc in ultimul rand, le multumesc colegilor nostri din USR, pentru curajoasa si eficienta lor lupta de opozitie; recunostinta mea se indreapta si spre tinerii activisti de la Demos si din alte organizatii politice ori civice, pentru felul in care au inteles sa se pozitioneze fata de instrumentarea politica a referendumului. Se naste o noua clasa politica in Romania, formata din oameni onesti, capabili de sacrificiu si dispusi sa se implice pentru cauzele si nevoile adevarate ale romanilor. Politica inseamna sa iti slujesti aproapele, sa nu-i inseli sperantele si sa pui binele celorlalti mai presus de al tau. Tuturor acestora le multumesc pentru ceea ce au facut si continua sa faca pentru Romania.

Viitorul Romaniei este fara nicio tagada alaturi de tarile democratice si civilizate, in care respectul este deasupra urii si intelegerea, deasupra dezbinarii. Acest viitor il vom cladi impreuna, cu speranta si convingerea ferma ca vom putea sa fim ceea ne dorim sa fim", a transmis Dacian Ciolos.