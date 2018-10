"Acest guvern este un guvern care trebuie sa plece, este un guvern caruia ii cerem demisia pentru ca acest guvern a aruncat 40 de milioane pe o fantasma. O clasa politica responsabila nu ar trebui sa faca referendumuri care fragmenteaza societatea, care aduc o ruptura in societate. Si eu sper ca de luni societatea, romanii vor reveni la problemele de care le pasa", a declarat Barna, citat de money.ro.

Liderul USR considera ca Romania are inca destule probleme de rezolvat, indeosebi in domeniul infrastructurii, in sistemul de sanatate sau in cel al educatiei, motiv pentru care banii nu ar trebui cheltuiti cu altceva.

Dan Barna a mai tinut sa mentioneze ca un semnal ca romanii au respins acest referendum este si faptul ca in niciun judet rezultatul nu s-a apropiat de pragul necesar validarii.