"Am mers la urne pentru ca, asa cum am afirmat si inainte, nu sunt de acord cu casatoria dintre doua persoane de acelasi sex si nu pot, personal, sa consider ca un cuplu format din persoane de acelasi sex formeaza o familie. Am votat pentru o familie in sensul traditional si biblic, am votat pentru o societate unde aceste valori raman sfinte si sper ca in continuare aceasta definitie sa caracterizeze familiile din societatea romaneasca. Este dreptul cetatenilor de a solicita modificarea Constitutiei si in ciuda faptului ca unii dintre colegii mei sau fostii mei colegi cred ca este un precedent periculos, dreptul cetatenilor de a solicita, in anumite situatii, modificarea Constitutiei trebuie respectat, chiar daca nu suntem de acord cu o modificare sau alta", a precizat Tanczos Barna, potrivit Agerpres.

Senatorul UDMR a subliniat ca referendumul pentru redefinirea familiei este un exercitiu democratic, la care cetatenii trebuie sa participe si sa isi spuna punctul de vedere.

"Trebuie sa participam la acest exercitiu democratic, trebuie sa ne spunem punctul de vedere prin vot si democratia trebuie sa fie dusa pana la capat si in acest caz. Intr-adevar, de foarte multe ori democratia costa, alegerile costa, dar acest lucru nu poate sa ne impiedice ca din patru in patru ani sa organizam alegeri. (...) Acest exercitiu democratic, si in cazul in care costa bani, trebuie dus pana la capat, au fost peste 3 milioane de semnaturi si este obligatia Parlamentului, a Guvernului si a Presedintiei sa organizeze referendumul si sa tina cont de referendum", a spus el.

Parlamentarul UDMR a votat in comuna Sancraieni, acolo unde locuieste impreuna cu familia sa.