"Din 1990 nu am lipsit de la niciun vot, am participat la toate alegerile si la toate referendumurile care au fost organizate. Si particip si la acest referendum pentru ne-am luptat ca sa dobandim dreptul de vot si pentru ca dreptul de vot este fundamental in stabilirea directiei natiunii. (...) In primul rand referendumul este institutia democratiei prin intermediul careia fiecare cetatean poate sa se exprime direct asupra deciziilor pe care le ia o societate. Tema referendumului de astazi este o tema extrem de importanta, pentru ca este vorba despre cum este constituita celula de baza a societatii - familia", a declarat duminica liderul PNL, potrivit Agerpres.

Nu in ultimul rand, Orban a precizat ca a decis ca voteze pentru ca este un crestin si un familist convins.

"La acest referendum am decis sa particip la vot si sa votez pentru ca sunt crestin, sunt un familist convins. Si eu cred ca trebuie sa mentinem familia in cadrul credintei si moralei crestine", a spus Orban.