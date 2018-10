Trif a votat la o sectie de la Liceul Energetic Sibiu.

"Am votat Da pentru familia dintre un barbat si o femeie. Este un vot pentru normalitate, mai ales ca in spatele acestui vot stau peste 3,5 milioane de semnaturi pe care Biserica Ortodoxa Romana le-a strans pentru referendum. Cu siguranta romanii nu sunt de acord cu adoptia copiilor de catre persoanele homosexuale si casatoria cuplurilor homosexuale. De aceea, ii invit pe toti romanii, pe toti sibienii sa vina la acest referendum. Inalt Preasfiintia Sa Mitropolitul Streza spune ca acest referendum este cel mai important act electoral de la revolutie incoace. Cred ca are dreptate si de aceea este important sa asiguram o participare cat mai mare la acest referendum”, a declarat Trif.