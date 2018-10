UPDATE - Pana la ora 19:00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,15% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central.

Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 19,00 este de 942.381, dintre care in mediul urban au votat 578.301 persoane, iar in mediul rural 364.080.



- In mediul urban au votat 292.556 de persoane, iar in mediul rural - 172.112. In strainatate au votat pana la ora 13:00 un numar de 11.666 cetateni.

Potrivit BEC, in Bucuresti au votat 2,88% dintre alegatori.



In sectorul 1 s-au prezentat la urne 3,33% din totalul alegatorilor inscrisi in listele electorale,

in sectorul 2 - 3,09%,

in sectorul 3 - 2,42%,

in sectorul 4 - 2,89%,

in sectorul 5 - 2,38%

in sectorul 6 - 3,36%.

O prezenta mai numeroasa la vot, pana la ora 13:00, s-a inregistrat in judetele Bihor, Dambovita, Caras-Severin, Braila si Mehedinti.

Judetele in care s-a inregistrat o prezenta redusa la vot sunt: Harghita, Covasna, Satu Mare, Maramures si Mures.

Prezenta la urne la nivelul judetelor tarii a fost:

* Alba - 2,45%

* Arad - 2,88%

* Arges - 2,16%

* Bacau - 2,32%

* Bihor - 3,66%

* Bistrita-Nasaud - 2,48%

* Botosani - 2,70%

* Braila - 3,17%

* Brasov - 2,68%

* Buzau - 2,71%

* Calarasi - 2,54%

* Caras-Severin - 3,38%

* Cluj - 2,33%

* Constanta - 2,47%

* Covasna - 1,12%

* Dambovita - 3,47%

* Dolj - 3,14%

* Galati - 2,26%

* Giurgiu - 2,66%

* Gorj - 1,90%

* Harghita - 1,01%

* Hunedoara - 3,06%

* Ialomita - 2,71%

* Iasi - 2,32%

* Ilfov - 2,31%

* Maramures - 1,64%

* Mehedinti - 3,14%

* Mures - 1,86%

* Neamt - 2,85%

* Olt - 3,11%

* Prahova - 2,67%

* Salaj - 1,98%

* Satu Mare - 1,47%

* Sibiu - 2,04%

* Suceava - 2,85%

* Teleorman - 2,55%

* Timis - 2,76%

* Tulcea - 1,99%

* Valcea - 2,05%

* Vaslui - 1,90%

* Vrancea - 1,92%

Urmatoarele date privind prezenta la vot vor fi comunicate la 17:30 pentru ora de referinta 16:00.