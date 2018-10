"Astazi este prima zi de referendum, un subiect foarte important, subiect care, din pacate, nu a putut fi dezbatut rational in aceasta perioada si am impresia ca si dupa referendum vom cauta sa vindecam ranile cauzate in aceasta perioada, in aceasta dezbatere si in aceasta manipulare din toate partile. Pozitia mea si pozitia noastra (a UDMR-ului - n.r.) a fost foarte clara: trebuie sa participi la referendum, trebuie sa participi la vot! Democratia inseamna participare! Fara participare nu poti spune ca ar exista o democratie", a spus Hunor Kelemen, potrivit Agerpres.

El a mai afirmat ca, de fiecare data, cand cetatenii sunt chemati la vot, indiferent ca este referendum sau sunt alegeri politice, "este bine sa te duci la vot".

"Sigur, este o optiune democratica sa nu te duci la vot, dar, daca nu te duci la vot, lasi impresia ca nu te intereseaza, nu vrei sa te implici, dar fara implicare nu se pot schimba lucrurile in niciun fel. De aceea, eu cred ca cei care boicoteaza referendumul sambata, s-ar putea sa se trezeasca duminica ca nu mai vor sa boicoteze, ci vor sa mearga la vot. Oricum, cei care boicoteaza referendumul fac un rau pe termen mediu, pe termen lung, pentru democratie. Pentru ca nu poti spune credibil, astazi, ca nu te duci la vot, ca boicotezi referendumul, iar poimaine, cand vor fi alegeri politice, sa spui ca trebuie sa mergi la vot, trebuie sa participi. Trebuie sa te duci la vot. Poti sa votezi 'DA', poti sa votezi 'NU', dupa cum iti dicteaza constiinta, dar eu cred ca atitudinea corecta intr-o democratie, unde votul nu este obligatoriu, trebuie sa participi, trebuie sa te implici, deoarece implicarea, participarea este una dintre elementele fundamentale ale democratiei parlamentare si nu numai", a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adaugat ca, in urma referendumului, va avea de castigat initiativa cetateneasca, dupa care va trebui sa urmeze o dezbatere in Parlament privind parteneriatul civil.

"Eu cred ca, dupa referendum, care, eu cred ca va fi valabil si va avea de castigat initiativa cetateneasca, va trebui sa urmeze o dezbatere in Parlament, privind parteneriatul civil, prin care cei care nu doresc, sau nu pot incheia casatoria, sa aiba aceasta institutie (parteneriatul civil - n.r.) reglementata prin lege. Asa cum multe tari din Europa au reglementat acest parteneriat civil in mod corect, cred ca o poate face si Romania. Dar pentru aceasta va trebui sa existe o initiativa legislativa - si asa stiu ca va exista - si daca va accepta Parlamentul. Dar eu cred ca acest pas trebuie facut", a mai precizat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR se afla la Arad pentru a lua parte la manifestarile dedicate implinirii a 169 de ani de la data executarii celor 13 generali martiri, capi ai Revolutiei de la 1848- 1849 din Ungaria.