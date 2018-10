"Nu e vorba de costuri. In momentul in care trei milioane de cetateni au initiat procedura de revizuire a Constitutiei, iar aceasta initiativa a fost adoptata de Parlament, conform Constitutiei, pentru finalizarea initiativei este necesar referendumul. Aici nu e vorba de costuri, ci e vorba de proceduri democratice care sunt inscrise in Constitutia Romaniei si care sunt normale si firesti pentru o democratie", a declarat Ludovic Orban.

Liderul liberal a precizat ca va vota duminica in localitatea sa de domiciliu si ca nu a implicat politic partidul in chestiunea referendumului, sustinand, totodata, ca nu este de acord cu folosirea acestuia pentru castigarea de capital politic.

"Am spus ca particip la vot. Referendumul este forma cea mai profunda de democratie care permite exercitarea directa a suveranitatii de catre cetateni, prin care cetatenii pot sa decida direct, nu prin reprezentanti, asupra problemelor care sunt supuse deciziei cetatenilor", a subliniat Ludovic Orban.

El a punctat ca, in primul rand, respecta democratia si mai ales dreptul cetatenilor de a decide in probleme importante pentru societatea romaneasca, dar, spre deosebire de alti lideri politici, a refuzat sa implice politic PNL in acest scrutin.

"Spre deosebire de alti lideri politici, am refuzat sa pozitionez politic partidul, sa-l implic ca partid in acest referendum. Problema e una de constiinta, care tine de convingerile intime ale fiecarui om si nu cred ca vreun partid politic ar trebui sa incerce sa foloseasca acest referendum in interes politic sau electoral", a adaugat liderul PNL.

Ludovic Orban si-a exprimat regretul ca alti lideri politici "se bat cu caramida in piept" ca sunt mari familisti, "gen Dragnea, care e ultimul ce poate sa devina un sustinator corect si cinstit al acestui referendum", iar altii, ca sunt sustinatori ai boicotului.

"Fiecare incearca sa castige capital politic electoral in mod ieftin, dintr-o chestiune in care nu ar trebui sa se implice politic (...)," a mentionat Orban.