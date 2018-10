Olguta Vasilescu a aratat ca acest referendum este organizat dupa ce s-au pronuntat trei milioane de persoane, o cifra record pentru o initiativa din Romania in ultimii 30 de ani.

"Am votat astazi cu gandul ca se va depasi chiar pragul asteptat, pentru ca este, dupa Revolutie, cred ca singurul referendum la care s-au pronuntat mai mult de 500.000 de persoane cu dreptul la initiativa, chiar trei milioane de persoane, ceea ce este o cifra record pentru Romania in ultimii 30 de ani si sper din toata inima ca sa avem peste sase milioane de persoane care se vor prezenta pentru a spune 'da' sau 'nu', in functie de ceea ce isi doresc. Este un referendum obligatoriu fata de altele de pana acum, care au fost doar consultative, acesta devine o obligatie pentru Guvernul Romaniei sa se preocupe si sa faca toate diligentele astfel incat Constitutia sa poata fi votata asa cum si-au dorit cele trei milioane de romani. Nu stiu exact care va fi rezultatul, pot doar sa il intuiesc si sper din toata inima ca am votat pentru rezultatul pe care il asteapta cei mai multi dintre romani", a spus Olguta Vasilescu.

Ministrul Muncii a sustinut ca toata familia sa va vota sambata.

"S-a trezit mai tarziu baietelul, dar vor veni si ei, toata familia mea va veni astazi la vot fara niciun fel de dubii. (...) Sunt si doua zile de referendum dar eu sper din toata inima sa nu avem emotii maine, ca astazi sa intrunim pragul", a conchis Olguta Vasilescu.