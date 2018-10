"Dragi romani, Liviu Dragnea si acolitii lui au nevoie de un referendum fraudat, care sa depaseasca numarul de voturi necesar validarii. Planul este limpede: crearea in Romania a unui curent antieuropean care sa-i foloseasca lui Liviu Dragnea cand oficialii europeni ii cer sa nu distruga sistemul judiciar din Romania, statul de drept si lupta anticoruptie. De fapt, lui Liviu Dragnea si acolitilor lui le este frica. Le este frica de inchisoare, le este frica de confiscarea averilor dobandite ilegal, le este frica de voi, romanii cinstiti si drepti. Din aceste frici ale lor vor sa plamadeasca o frica a tuturor, inventand o obsesie nationala, a furtului de copii si a distrugerii fiintei romanesti, descrisa de parca o epidemie importata din vestul Europei ar pune in pericol existenta Romaniei”, scrie Dacian Ciolos.

"Nu, Liviu Dragnea nu este un om cu frica lui Dumnezeu. Pentru ca daca ar fi nu s-ar inchina la bani, nu ar minti si nu ar fura. Toate pasiunile, toate spaimele, toti monstrii adormiti pe care ii trezesc cu acest referendum vor fi in beneficiul unor oameni lipsiti de moralitate si cinste. Oamenilor care cred in referendum le va oferi o victorie viciata. Una in fata careia sa aiba de ales intre ceea ce se doreste a fi o marturisire de credinta si propria moralitate. Fara sa stie si fara sa vrea, foarte multi romani vor deveni complici ai lui Liviu Dragnea. Celor care nu cred in referendum le va oferi o umilinta pe care PSD si-o doreste transformata in furie. Din crearea acestei falii in societatea romaneasca , vor iesi invingatori doar Liviu Dragnea si PSD”, sustine fostul premier.

Ciolos: Raul poarta numele lui Liviu Dragnea

Ciolos precizeaza ca imaginea raului in societatea romaneasca poarta, azi, numele lui Liviu Dragnea - ””.

"Cred ca suntem suficient de intelepti ca natiune, cred ca am suferit suficient in ultima suta de ani din cauza unor oameni imorali, ca sa deosebim intre un om cinstit si un mincinos. Fiecare dintre noi trebuie sa isi respecte propria credinta si credinta vecinului sau si, mai ales, nu trebuie sa faca din credinta o arma impotriva semenilor. Ceea ce fac ei nu este credinta, nu este respect pentru aproape, ci este dispret si invrajbire. De aceea, trebuie sa stim sa alegem calea corecta si sa nu ne lasam inselati, sa nu ingaduim ca valorile si credinta noastra sa devina arme in mana unor oameni iresponsabili, care au ca singura credinta propria imbogatire”, mai scrie Dacian Ciolos.

El le transmite romanilor ca au de ales intre Romania oamenilor drepti si cuviinciosi si Romania stramba a lui Liviu Dragnea, dupa chipul si asemanarea lui, intre fapta dreapta si Liviu Dragnea.

Ciolos: "Cum va fura Dragnea voturile cu legea in mana"

Fostul premier arata ”in cateva puncte felul in care va fura Dragnea voturile cu legea in mana”.

El precizeaza, in primul rand, ca la urne sunt asteptati aproape 19 milioane de romani, care vor avea la dispozitie peste 18.600 de sectii de votare. Paza acestora va fi asigurata, insa, de politisti care vor lucra singuri in misiune, fiecarui agent urmand sa ii revina o sectie de votare. Chiar Sindicatul Europol atragea atentia, joi, ca a primit zeci de mesaje din partea politistilor din tara prin care acestia isi exprimau ingrijorarea cu privire la paza sectiilor de votare in cele doua zile ale referendumului.

In al doilea rand, Guvernul condus de Viorica Dancila a modificat Legea 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului prin ordonanta de urgenta prin care lasa mai multe portite deschise pentru fraudarea votului:

– numarul exact al votantilor nu va mai putea fi verificat, pentru ca s-a modificat formularul de raportare a participarii la vot din sectii, potrivit Expert Forum. In conditiile in care legea spunea, in forma initiala, ca numarul total de participanti trebuie sa fie egal cu numarul voturilor exprimate, acum, in urma modificarii prin OUG, numarul total poate sa fie mai mare sau egal cu suma voturilor valabil exprimate la raspunsul DA, a celor la raspunsul NU si a voturilor nule. Daca membrii birourilor electorale vor semna in fals ca unele persoane s-au prezentat la vot, numarul scriptic al participantilor nu va putea fi verificat cu numarul real de buletine de vot folosite;

– votul multiplu nu va mai putea fi verificat de Autoritatea Electorala Permanenta, din oficiu, in 60 de zile, asa cum era in forma initiala. In Ordonanta nr. 86/2018 se precizeaza ca doar „persoanele interesate“, fara a da clar o definitie a acestora, pot depune contestatie in 15 zile de la validarea scrutinului, ele fiind datoare sa aduca si dovezile necesare privind posibile fraude;

– nu va mai fi utilizat sistemul electronic pentru prevenirea votului multiplu. In lipsa acestui sistem electronic din procesul de organizare a referendumului si a utilizarii intense a listelor suplimentare, nu exista mecanisme aplicabile si eficiente prin care se poate verifica frauda la referendum;



– nu este clar cine poate solicita, in cazul in care constata o frauda electorala la o sectie de votare sau intr-o circumscriptie electorala, anularea rezultatelor;

– sacii cu buletinele de vot si stampilele folosite nu se mai arhiveaza la Judecatoria aferenta sectiei de votare. Conform OUG, se va merge la biroul electoral ierarhic cu buletinele nule sau contestate, precum si cu procesele-verbale, listelele electorale suplimentare, listele electorale suplimentare si contestatiile depuse.

”Un apropiat m-a intrebat in ce fel suntem «Romania Impreuna» la acest referendum. I-am raspuns ca multi dintre noi suntem Impreuna pentru valorile noastre, pentru credinta noastra, pentru familie, dar si pentru respectul fata de toti semenii nostri, fara nicio discriminare de credinta, de gen, de limba sau de etnie. Voi sustine casatoria dintre un barbat si o femeie, voi sustine familia, indiferent de formele ei, prin tot ce voi face, asa cum voi sustine dreptul oamenilor de a se iubi si de a-si trai viata cum doresc, fara sa o faca in detrimentul sau impotriva celor din jur. Insa nu putem fi impreuna cu hotii care se folosesc de credinta sincera a oamenilor pentru interesele lor politice. Va rog sa nu va lasati pacaliti de un referendum organizat de un politician condamnat pentru ca a furat la un alt referendum”, incheie Dacian Ciolos.