Viorica Dancila a votat inaintea orei 9.00, la una din sectiile de votare de la Liceul "Jean Monnet" din Capitala, ea venind impreuna cu sotul sau. Dancila a spus ca a venit devreme la vot pentru ca urmeaza sa mearga la Focsani, la un eveniment.

"Consider ca consultarea cetatenilor este esenta democratiei, este datoria civica a fiecaruia dintre noi sa ne exprimam in legatura cu temele importante pentru societate. Tema familiei este una importanta pentru noi toti. Am votat pentru valorile in care eu cred. Cred ca este datoria noastra civica sa ne exprima punctul de vedere. Aceasta consultare este expresia democratiei si cred ca fiecare dintre noi avem datoria sa ne exprimam intr-un fel sau altul", a declarat premierul Dancila, dupa vot, potrivit News.ro.

Tot la Liceul "Jean Monnet" ar urma sa voteze si liderul PSD, Liviu Dragnea.