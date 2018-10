Prezent vineri la Festivalul International de Carte Transilvania unde a lansat o carte, Adrian Nastase a raspuns intrebarilor jurnalistilor ca exista o initiativa a 3 milioane de cetateni care considera ca trebuie transata chestiunea casatoriei.

"Am o interdictie de a alege si de a fi ales, dar in schimb, votul meu prin 'corespondenta' este foarte clar, in sensul ca, daca as fi putut sa particip, as fi votat da. Acest moment nu stiu daca era cel mai bun pentru acest referendum, dar exista o initiativa a 3 milioane de concetateni care au considerat ca trebuie transata aceasta chestiune. Daca s-a pus problema in acest fel, atunci cred ca este important sa ne exprimam", a spus Adrian Nastase, scrie Agerpres.

Fostul lider al PSD, Adrian Nastase, in prezent presedintele Fundatiei Europene Titulescu, a fost prezent vineri la Cluj-Napoca unde, in cadrul Festivalului International de Carte Transilvania (FICT), a lansat volumele "Descriptio Bessarabiae. Basarabia in cinci secole de cartografie" si "Historia Transylvaniae. Transilvania in cinci secole de cartografie". Adrian Nastase a scris cele doua volume in colaborare cu Mihai Gribincea, Ovidiu Dumitru si Ioan-Aurel Pop.

La eveniment au mai participat presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Mihai Gribincea, ministrul Culturii, George Ivascu, fostul ministru de Interne, Ioan Rus, fostul vicepremier Vasile Dincu, fostul ministru al Cercetarii, Nicolae Burnete, mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut, episcopul Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihalmeanu.