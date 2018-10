"Se pregateste, din pacate, la acest sfarsit de saptamana, o mare fraudare a referendumului. Stim acest lucru lecturand ordonanta de urgenta a Guvernului Dancila, din care am putut afla ca prezenta se va calcula nu pe baza numarului de buletine de vot ce se vor afla in urne, ci pe baza numarului de semnaturi de pe listele de prezenta. Diferenta poate fi substantiala in conditiile in care avem un prag de validare care inseamna participare minimala de 30%", a spus Seidler intr-o conferinta de presa organizata la Palatul Parlamentului.

El a adaugat ca USR are 12.000 de reprezentanti in sectiile de votare din intreaga tara, care vor supraveghea corectitudinea procesului electoral, si i-a indemnat pe reprezentantii tuturor partidelor politice, indiferent de pozitionarea pe care o au pe subiectul in sine, sa apere un proces democratic.

"E o chestiune care tine de democratie in primul rand. Avem cateva elemente care ne duc cu gandul la pregatirea unei fraude. In primul rand, referendumul acesta, spre deosebire de alte procese electorale, se va desfasura pe parcursul a doua zile, iar seara nu este foarte clar ce se va intampla. Ingrijorari in acest sens au ridicat si cei de la Politie, mai exact prin sindicatul Europol, care atragea atentia ca exista o singura persoana de paza in fiecare sectie de votare. La aceasta adaugam faptul ca declaratia pe proprie raspundere care impiedica votul multiplu a fost eliminata, fara niciun argument de data aceasta. In plus, sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot, cel pe care l-am avut atat la alegerile locale, cat si la cele parlamentare, a fost din nou eliminat, desi exista intreaga infrastructura necesara in acest sens. Nici numaratoarea video nu se va putea face din acelasi motiv, fiind eliminata aceasi infrastructura pe care, accentuez, o aveam deja, deci nu ar fi presupus o cheltuiala suplimentara", a afirmat deputatul USR.

Potrivit acestuia, sute de presedinti de sectii de votare din intreaga Romanie s-au retras, dupa ce si-au dat seama ca, prin prezenta lor, "ar putea sa gireze aceasta frauda electorala pregatita de Guvernul PSD-ALDE".