"PNL anunta ca a solicitat ca procesul verbal incheiat in seara zilei de sambata, 6 octombrie, care trebuie sa cuprinda inclusiv numarul alegatorilor care s-au prezentat la urne in prima zi a referendumului, sa fie unul tipizat/standard obligatoriu a fi incheiat in forma prestabilita, cu mentionarea numarului persoanelor care au participat la vot pe liste permanente separat de numarul persoanelor care au participat la vot pe liste suplimentare", se arata intr-un comunicat al formatiunii, potrivit Hotnews.ro.

De asemenea, PNL a solicitat "interpretarea normei care prevede verificarea "integritatii” materialelor electorale, inaintea inceperii procesului de votare in dimineata zilei de duminica, 7 octombrie, in sensul verificarii listelor electorale si confruntarii acestora cu procesul verbal incheiat in seara zilei de 6 octombrie".

O alta cerere a PNL este ca prevederea referitoare la posibilitatea votarii pe liste suplimentare sa fie interpretata strict in sensul Legii 3/2000, articolul 21, respectiv aceea potrivit careia presedintele biroului electoral al sectiei de votare este cel care inscrie in listele suplimentare, pe baza actului de identitate, alegatorii care voteaza in alta localitate decat cea de domiciliu.