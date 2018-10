Mesajul sefului statului la acest eveniment, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Educatiei, a fost prezentat de consilierul de stat Ligia Deca. Presedintele a subliniat ca o Romanie puternica are nevoie de cetateni educati si pregatiti.

"Cu ocazia Zilei Mondiale a Educatiei, trebuie sa evocam importanta invatamantului in dezvoltarea sociala si economica a tarii noastre. O Romanie puternica are nevoie de cetateni educati si pregatiti pentru a infrunta provocarile unei lumi aflate intr-o continua schimbare. Sistemul educational trebuie sa ofere tinerilor competentele necesare pe piata muncii, inclusiv in ceea ce priveste adaptarea la provocarile unei societati digitalizate. Traim intr-o perioada in care Internetul poate transforma zvonurile in stiri si poate contrapune realitatii informatii false. Acest real pericol la adresa democratiei poate fi combatut doar printr-o baza educationala solida, care sa stimuleze spiritul critic si gandirea autonoma", a spus Iohannis, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca o educatie moderna are nevoie de cadre didactice de elita, bine pregatite, dar si motivate. "Imi doresc ca, pe masura ce construim o 'Romanie educata', asezata pe valori si adaptata la realitatile lumii moderne, rolul profesorului in societate sa fie recunoscut si apreciat, in concordanta cu puterea sa transformatoare", a punctat presedintele.

Dascalii au fost unii dintre cei mai importanti actori in procesul de consolidare a Marii Uniri.

", a evidentiat presedintele.

El a felicitat Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" pentru organizarea evenimentului, dar si pentru implicarea in proiectul national "Romania educata". "Sper ca, pe viitor, implicarea dumneavoastra sa duca la o mai buna intelegere si apreciere a rolului dascalilor in construirea Romaniei moderne", a mai transmis presedintele Klaus Iohannis.