"Elena Udrea si Alina Bica au calea de atac a recursului la decizia judecatorilor din Costa Rica, iar recursul a fost declarat si va fi judecat in perioada urmatoare. Procedura de extradare este una complexa - in perioada urmatoare statul roman trebuie sa trimita intreaga documentatie care a stat la baza cererii de extradare.

Conform uzantelor si procedurilor, documentatia trebuie tradusa in limba statului caruia i se cere extradarea. Dar tot in cadrul acestei proceduri va fi formulata si apararea si invocate aspectul legat de statutul de refugiat, de starea ei de proaspat mamica si de faptul ca trebuie sa creasca un copil cu cetasenie costaricana. (...) Cererea de arestare preventiva a avut la baza un mandat intern de arestare. Fondul nu se putea judeca ieri, ieri s-a judecat doar forma in care va fi prezentata instantei, pentru judecarea fondului procedurii de extradare", a declarat avocatul Veronel Radulescu, potrivit News.ro.