"Ne-am intalnit pentru a informa, cum este si normal, in legatura cu discutiile pe care le-am avut la Strasbourg zilele acestea. (...) Am convenit cu cei de la Comisia de la Venetia anumite solutii legislative pe care sa le preluam din avizul preliminar si am comunicat liderilor aliantei ceea ce am stabilit si sa vedem daca, in continuare, nu putem prelua sau nuanta sau imbunatati si alte recomandari dintre cele care sunt in aviz. Aceasta a fost discutia cu liderii aliantei. Va spuneam ca nu va voi spune (despre continutul OUG - n.r.) pentru ca membrii CSM sa nu afle din presa", a afirmat Tudorel Toader, dupa intalnirea cu Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu.

Ministrul Justitiei a sustinut ca este vorba despre propuneri pe care le-a facut el si nu i le-au dat liderii coalitiei.



"Vom prelua ceea ce trebuie preluat, vom prelua ceea ce se poate prelua. Nu va voi spune nici in tot, nici in parte ce voi prelua", a spus Toader, intrebat daca OUG va prelua toate recomandarile Comisiei de la Venetia referitoare la legile Justitiei.

El a spus ca urmeaza sa puna textul ordonantei in circuitul procedural.



"Ma duc acum la minister si ii dau drumul acum", a adaugat Toader.

In legatura cu afirmatiile presedintelui Romaniei potrivit carora aceasta OUG nu trebuie sa fie un pretext pentru rezolvarea unor probleme penale ale unor politicieni, ministrul a fost intrebat daca exista acest risc, scrie Agerpres.

"In intelegerea dansului cred ca da, in intelegerea mea, categoric nu", a precizat Tudorel Toader.

Liderii coalitiei de guvernare Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu s-au intalnit, joi, cu ministrul Tudorel Toader pentru a discuta despre textul ordonantei de urgenta pe tema legilor Justitiei. Intalnirea a avut loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor.

Toader: Timmermans nu a spus ca am schimbat sensul de mers

a afirmat joi Toader, la Parlament.

Intrebat daca ar mai fi existat dezbaterea din Parlamentul European, daca nu existau pasi inapoi, Toader a spus: "Da! Sunt suficienti de rea credinta care denigreaza tara si poporul roman. Va asigur de treaba asta! Oameni care sunt trimisi acolo sa ne reprezinte cu demnitate, sunt unii dintre ei, din pacate, care - repet simplu sa inteleaga tot romanul - denigreaza tara cu rea credinta, indiferent ce s-ar face".

In ceea ce priveste o posibila activare a articolului 7 din Tratatul Uniunii in cazul Romaniei acesta a negat ca ar putea exista o asemenea decizie. "A, nu! Categoric, nu", a sustinut ministrul.

Toader: La Ministerul Justitiei nu exista un proiect de OUG privind amnistia

, a spus Toader, la Palatul Parlamentului.

El a adaugat ca la intalnirea de joi pe care a avut-o cu liderul PSD Liviu Dragnea si cu presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu nu s-a vorbit despre acest subiect.

In ceea ce priveste protocoalele incheiate intre SRI si alte institutii, ministrul Justitiei a mentionat ca din moment ce Parlamentul are in dezbatere proiectul de lege cu privire la OUG 6/2016 Guvernul nu poate da alta ordonanta, "pentru ca s-ar substitui legiuitorului in opera de legiferare".