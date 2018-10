A fi dascal este o vocatie, care implica o mare responsabilitate fata de copiii si tinerii carora le modeleaza viitorul, atat prin cunostintele pe care le impartasesc, cat si prin modelul de viata pe care il ofera.

Fiecare dintre noi am avut un reper in dascalul de la catedra, un sprijin in desavarsirea personalitatii noastre si de care ne amintim cu drag si recunostinta.

"Educatia este sansa fiecaruia la evolutie, iar succesul individual aduce beneficii intregii comunitati. Prin fiecare ciclu de invatamant absolvit, prin intermediul cursurilor de calificare, al programelor de internship si voluntariat, al schimburilor de experienta la nivel international este asigurata reusita fiecaruia, precum si a societatii in ansamblu", a declarat Viorica Dancila, conform unui comunicat al Guvernului.

Un sistem de educatie de calitate consolideaza sentimentul de comunitate si cultiva solidaritatea, valori fundamentale pentru un stat modern, racordat la valorile europene comune, cu atat mai actuale in anul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri.

Educatia este fundatia unui stat dezvoltat, puternic si cu o voce bine conturata pe plan extern, asa cum este Romania.

Dragi profesori, va multumim pentru contributia dumneavoastra la o Romanie mai buna, mai prospera si recunoscuta la nivel international!