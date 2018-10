Cu o zi inainte de referendum, Liviu Dragnea si Florin Iordache au negociat cu Calin Popescu Popescu Tariceanu si Tudorel Toader ultimele detalii ale OUG-ului pentru amnistie si gratiere. Este evident ca referendumul este doar o diversiune folosita pentru a distrage atentia romanilor de la planul PSD-ALDE de a scapa coruptii de dosare penale.

”Dragnea are doua obiective cu referendumul din weekend: 1. O repetitie generala a unei fraude in perspectiva viitoarelor alegeri. 2. Distragerea atentiei de la problemele reale in timp ce distruge definitiv justitia si scapa de dosare. In aceste conditii, referendumul care va avea loc in acest sfarsit de saptamana se transforma intr-o amenintare majora asupra democratiei”, a declarat presedintele USR Dan Barna.

Timp de un an de zile, PSD a blocat acest referendum si a tinut la sertar initiativa Coalitiei pentru Familiei pentru ca Liviu Dragnea sa o foloseasca in scop politic. Liderul PSD a aratat in ultimul an ca este dispus sa arunce societatea romaneasca in haos pentru a-si spala imaginea de penal, iar referendumul este diversiunea perfecta.

Pregatirile PSD pentru OUG au inceput de saptamana trecuta cand PSD l-a numit secretar general al Guvernului (SGG) pe fostul judecator CCR Toni Grebla, un post strategic in circuitul guvernamental de aprobare al OUG de amnistie.

USR face apel la PSD-ALDE sa renunte la planul de amnistie si gratiere al penalilor si sa guverneze in interesul romanilor cinstiti.