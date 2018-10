"De obicei, odata ce efectuam arestarea, guvernul care o cere are doua luni la dispozitie pentru a finaliza toate formalitatile necesare. Totusi, cele doua persoane retinute au dreptul sa faca recurs pentru ca procesul sa nu fie dus pana la capat", a declarat Chinchilla, intr-o conferinta de presa difuzata pe canalul Agentiei de Investigatii Judiciare din Costa Rica, potrivit Agerpres.

Oficialul costarican a adaugat ca a avea un copil nu reprezinta un obstacol pentru finalizarea procesului de extradare "cel putin pana in acest moment".

Seful biroului Interpol Costa Rica a precizat totodata ca "la final de august, inceput de septembrie" un judecator costarican a validat mandatul international de arestare iar in perioada care a urmat pana la retinere s-a realizat o supraveghere tipica pentru aceste cazuri.

Potrivit site-ului semanariouniversidad.com, care citeaza biroul de presa al Ministerului de Justitie din Costa Rica, in cazul Elenei Udrea o asistenta sociala i-a explicat acesteia posibilitatea de a fi mutata intr-un sector pentru mama si copil, pentru a putea fi cu bebelusul sau, insa, pentru moment, aceasta nu a indicat daca va solicita acest transfer.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca procedura in cazul Elenei Udrea si al Alinei Bica va parcurge etapele legale, adaugand ca pentru el, fostul deputat nu reprezinta un subiect, fiind "un cetatean care a comis infractiuni, care a fost condamnat definitiv".

Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politisti in Costa Rica in noaptea de miercuri spre joi, a confirmat Biroul de Presa al IGPR.

"In urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in cursul acestei nopti, in Costa Rica, au fost localizate si retinute Udrea Elena Gabriela si Bica Alina Mihaela", precizeaza sursa citata.

Membri ai Agentiei de Investigatii Judiciare, afiliata la Biroul National Central Interpol Costa Rica, in colaborare cu ofiteri ai Directiei de Informatii si Securitate Nationala (DIS), dupa investigatii, supraveghere si monitorizare, au oprit miercuri doua femei din Romania, in varsta de 44 de ani, la solicitarea autoritatilor romane, potrivit site-ului sitiooij.poder-judicial.go.cr.

Pentru Udrea s-a primit o notificare rosie in baza de date Interpol pentru infractiunile de mita si abuz in serviciu, emise de Interpol Bucuresti. Conform sursei citate, ea ar fi fost arestata pe o artera publica, in jurul orei locale 10,00, in sectorul Sabana Oeste. In cazul Alinei Bica s-a primit o notificare rosie in baza de date Interpol pentru infractiunile de mita si coruptie, emise tot de Interpol Bucuresti. Ea a fost arestata in jurul orei 14,00 tot pe o strada din Sabana Este.

Ambele au fost plasate sub ordinele unei Curti Penale din San Jose, pentru a se lua masurile corespunzatoare, mai spune sursa citata.

Elena Udrea a fost condamnata definitiv, pe 5 iunie, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute" pentru luare de mita si abuz in serviciu.

Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata definitiv, pe 26 iunie, de magistratii Inaltei Curti la 4 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care era acuzata de favorizarea faptuitorului.