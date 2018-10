'Vocile tuturor, indiferent de orientare, sunt binevenite si chiar necesare intr-o grupare politica precum USR, pentru a putea contribui la modernizarea Romaniei. In ciuda celor sustinute de Matei, USR ramane un partid format din oameni care respecta principiile care ne-au adus impreuna: respectul pentru drepturile omului, onestitate, integritate si dorinta de a contribui la dezvoltarea si europenizarea Romaniei", arata USR intr-un comunicat transmis Agerpres.

Potrivit Uniunii, Matei Dobrovie a contribuit in acest an cu multe idei care s-au transformat in proiecte USR, sustinute de colegii din filiala si din grupul parlamentar al USR.

"Aceste proiecte, bazate pe valorile noastre comune, vor continua sa fie promovate si dezvoltate de catre noi. Speram ca Matei Dobrovie sa isi respecte promisiunile fata de colegi facute la nominalizarea lui drept candidat al USR si sa ia si decizia morala a demisiei din pozitia de deputat al Parlamentului Romaniei. USR ramane ca si pana acum un partid deschis tuturor optiunilor de constiinta ale membrilor sai prezenti si viitori si va continua schimbarea pe care a inceput sa o aduca in politica: mai multa transparenta, fara coruptie!", conchide comunicatul USR.

Joi, deputatul Matei Dobrovie a anuntat ca demisioneaza din USR, acuzand faptul ca partidul a fost "deturnat" de un grup care "a folosit o tema sensibila, diviziva, cea a familiei, pentru a prelua puterea".

"Sustin initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei in sensul definirii casatoriei ca fiind uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie si demisionez din USR. Am votat "pentru" in Camera Deputatilor si indemn cetatenii Romaniei sa iasa la vot pe 6 - 7 octombrie! Aceasta initiativa civica este un exercitiu democratic util, legitim si imbucurator. Este pentru prima data cand cetateni ai Romaniei strang peste 3 milioane de semnaturi pentru a participa la o decizie. Vointa lor nu trebuie si nu poate fi ignorata", a scris Dobrovie pe Facebook.