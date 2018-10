"In documentul transmis de Minister se arata ca «pana in prezent au fost purtate discutii cu Ministerul Afacerilor Interne privind modalitatile de paza, necesarul de personal si locatiile care necesita paza», in care se face trimitere la Ordonanta nr. 47/2000, modificata prin Legea 564/2001, in care se prevede ca «monumentele istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial sunt obiective speciale, iar paza acestora se asigura, fara plata, de catre Ministerul Afacerilor Interne».

«Este revoltator, la 17 ani de la adoptarea legii, ca singurul lucru facut de Ministerul Culturii pentru asigurarea protectiei monumentelor UNESCO din Romania sunt discutiile purtate cu Ministerul Afacerilor Interne», a declarat Mihai Gotiu. Senatorul USR a efectuat o vizita de documentare, in luna august, la doua dintre cetatile dacice din Muntii Orastiei, incluse in Patrimoniul UNESCO, Sarmizegetusa Regia si Costesti. La inceputul lunii septembrie, acesta a transmis un raport Ministerului Culturii, in care a prezentat distrugerile grave constatate la Costesti, cauzate si de lipsa pazei pe care ar trebui sa o asigure, gratuit, Ministerul Afacerilor Interne.

In raspunsul Ministerului, au fost confirmate distrugerile semnalate de senatorul USR. Astfel, se arata ca in urma controlului efectuat de Directia Judeteana pentru Cultura (DJC) Hunedoara s-a constatat: «dislocarea a trei blocuri de calcar la turnul-locuinta, deplasarea unui bloc de calcar de la turnul de observatie, degradarea acoperisurilor de protectie si a panourilor de informare». In raspuns se mai adauga: «Ca urmare a controlului DJC Hunedoara a propus ca prima masura solutionarea problemei legate de administrarea cetatii Costesti».

«Raspunsul Ministerului Culturii e stupefiant. Dincolo de faptul ca se recunoaste ca de 17 ani sunt doar in etapa discutiilor cu Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei, in acelasi raspuns se mai spune ca de doi ani exista un proiect de Hotarare de Guvern, realizat inca din 2016 de Institutul National al Patrimoniului, care a primit puncte de vedere pozitive ale Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice. Ma intreb de ce nu-l pun in dezbatere publica si sa-l adopte. Am vazut si am prezentat public imaginile dezastrului de la cetatea Costesti. Ministerul Culturii raspunde ca discuta cu Afacerile Interne, de 17 ani, si ca au un proiect de hotarare de guvern, de doi ani. Liviu Dragnea o fi vreun monument istoric, altfel, nu-mi explic cum Carmen Dan a dispus dispersarea a sute si mii de jandarmi pentru a-i lua la bastoane, gaze si apa pe cetatenii pasnici din Piata Victoriei, pe 10 august, dar nu are resurse pentru a asigura macar o patrula cu cativa oameni care sa protejeze cetatile dacice si alte monumente UNESCO din Romania», a mai aratat Mihai Gotiu", conform unui comunicat USR.