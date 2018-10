"Inca de la demararea, in urma cu mai bine de un an, a procedurilor de modificare a celor trei legi fundamentale ale justitiei, Presedintele Klaus Iohannis a uzat, in mod repetat, de prerogativele sale constitutionale de a solicita Parlamentului Romaniei reexaminarea acestora si de a sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, atat presedintele Iohannis, cat si Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei s-au adresat Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept, Comisia de la Venetia.

"Opinia preliminara emisa de acest organism european, care se va regasi in documentul final din luna octombrie, precizeaza ca modificarile legislative au un impact negativ asupra sistemului judiciar din Romania si asupra independentei judecatorilor si procurorilor", se precizeaza in comunicat.

Potrivit Administratiei Prezidentiale, modificarile aduse cadrului legal existent in domeniul justitiei reprezinta "un regres pentru democratia din Romania".

"Pentru prima data de la aderarea la Uniunea Europeana, este pus sub semnul intrebarii angajamentul Romaniei privind respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii, precum statul de drept si separatia puterilor in stat, pericol semnalat de catre Comisia Europeana si GRECO", se spune in comunicat.

Totodata, presedintele Iohannis "reitereaza ca nu sustine modificarile aduse acestei legi, la fel ca in cazul Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, respectiv al Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor".

Seful statului solicita "reluarea parcursului legislativ in Parlament pentru punerea celor trei legi din domeniul justitiei in acord cu toate recomandarile Comisiei de la Venetia, inainte ca modificarile adoptate sa produca efecte negative ireversibile ori greu de reparat in privinta bunei functionari a justitiei si a calitatii actului de justitie".

De asemenea, Iohannis atentioneaza ca "opinia Comisiei de la Venetia nu poate fi folosita ca un pretext pentru viitoare interventii legislative care nu au nicio legatura cu intarirea statului de drept, ci cu legiferarea unor prevederi care urmaresc rezolvarea problemelor penale ale unor politicieni", se mai arata in comunicatul citat.