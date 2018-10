"Draftul l-am trimis inainte. (...) Am luat solutie cu solutie, am discutat-o cu argumente si contraargumente. Am avut sapte propuneri, toate au fost agreate, fiecare au fost considerate necesare pentru evitarea unor disfunctionalitati. Care e actul normativ prin care putem corecta legile justitiei? Ordonanta de Urgenta.

Noi stim ca Comisia de la Venetia nu e deschisa la OUG, dar nu-i deschisa la ordonantele care au rolul de a ocoli procedura parlamentara, constitutionala. In cazul acesta, e vorba de preintampinarea unor mai efecte mai putin dorite. (...) Dansii au agreat de comun acord, au exprimat agrementul pentru adoptarea unei OUG in sensul celor discutate", a declarat Tudorel Toader la Romania TV, potrivit Mediafax.