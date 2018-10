"Trebuie sa o spunem deschis: sunt jocuri politice europene, sunt miscari mari in ceea ce inseamna curentele politice europene, se fac tot felul de aliante intre ALDE, curentul Macron, PPE, verzii... Acum, in aceste zile, in aceste saptamani se negociaza viitoarele functii de la Bruxelles, deci sunt niste jocuri politice. De asemenea, trebuie sa intelegem ca social-democratia europeana mai sta doar in cinci guverne, doar in cinci tari din Uniunea Europeana mai sunt guverne de stanga, Romania, Spania, Portugalia, Slovacia si Malta, dar premierul maltez deja a semnat o initiativa cu presedintele Frantei, Macron. PSD este cel mai mare partid de stanga din Europa si poate deranjeaza", a afirmat Dragnea la Romania TV.

Al treilea om in stat mentioneaza ca situatia in care se afla tara noastra in prezent la nivel european nu a fost generata de actuala coalitie.

"Guvernul PSD-ALDE nu a dus Romania in aceasta situatie. Guvernul PSD-ALDE pune in aplicare un program de guvernare care a adus mai multi bani in buzunarele romanilor, care a produs o crestere economica de top in Uniunea Europeana, care a facut ca firmele din agricultura sa aiba venituri serioase, care a facut ca Romania sa aiba si in 2017, si in 2018 productie record in Europa, care a facut ca pensionarii sa aiba in fata un calendar de crestere a pensiilor care sa nu le mai dea niciun fel de grija pentru ziua de maine. De asemenea, Romania este in situatia in care, asa cum ne-am angajat in campania electorala, nu suntem impotriva nimanui, dar dorim ca toate companiile care actioneaza in Romania sa nu mai exporte intr-un mod incorect si ilegal profitul, ci sa-l pastreze pentru dezvoltarea acestei economii, pentru ca aici castiga banii, aici se dezvolta, pentru ca Romania este acum un stat care isi doreste investitori straini, dar dorim ca din resursele uriase pe care le are aceasta tara sa beneficieze atat din punct de vedere economic, cat si din punct de vedere strategic", a mentionat el, citat de romanialibera.ro.