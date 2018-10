"Potrivit initiativei USR, la alegerile parlamentare vor putea vota prin utilizarea serviciilor postale toti romanii cu drept de vot aflati in strainatate, precum si alegatorii din tara. De asemenea, se introduce votul prin corespondenta si la alegerile prezidentiale si asigurarea trasabilitatii votului printr-o platforma web pusa la dispozitie de AEP.



«PSD-ALDE au respins o reforma electorala ambitioasa, fara niciun argument valabil, fara o dezbatere pe fond in comisiile de raport. Diaspora este din nou batjocorita deoarece i se refuza reprezentarea corecta. In loc sa fie obligati sa voteze doar pentru cei 4 deputati si 2 senatori de diaspora, care nu corespund normei de reprezentare si numarului romanilor aflati in strainatate, am propus ca romanii cu resedinta in diaspora si domiciliul in tara sa poata opta daca vor sa voteze pentru Circumscriptia 43 Diaspora sau pentru cea aferenta adresei de domiciliu din tara. PSD-ALDE refuza diasporei aceasta posibilitate pentru ca…pot. Voi continua sa lupt pentru acest proiect esential la Camera Deputatilor», a declarat deputatul USR Matei Dobrovie, initiatorul propunerii legislative.

USR isi doreste ca votul prin corespondenta sa constituie o alternativa sigura la votul clasic, sa corespunda nevoilor alegatorilor romani si sa incurajeze participarea la vot. In acest sens, initiativa propune extinderea votului prin corespondenta si la alegerile prezidentiale, astfel incat sa nu mai existe cozi uriase la sectiile de votare si restrangeri ale dreptului de vot, cum s-a intamplat in 2014.

USR a solicitat dezbaterea initiativei in procedura de urgenta astfel incat la alegerile din 2019 sa poata fi aplicate noile reglementari", se arata intr-un comunicat al formatiunii.