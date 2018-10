"Vreau sa o felicit din toata inima pe doamna prim-ministru pentru discursul de astazi, pentru pozitia pe care a avut-o, pentru raspunsurile pe care le-a dat, pentru demnitatea cu care si-a aparat tara. (...) Eu chiar m-am simtit mandru ca sunt roman. Am vazut un premier al Romaniei care a mers la Strasbourg cu deferenta, cu respect, cu pretuire, cum a spus doamna prim-ministru, dar cu demnitate in a-si reprezenta tara, pentru ca toti suntem cetateni europeni, toti contribuim la dezvoltarea acestui continent. Milioane de romani muncesc in Europa si contribuie la dezvoltarea tarilor unde muncesc, plecati de acasa. Ceea ce am cerut noi mereu, ceea ce a exprimat si doamna prim-ministru astazi este doar dorinta noastra legitima, total legitima, sa primim acelasi respect, aceeasi pretuire. Nu cred ca este bine pentru noi, pentru generatiile urmatoare ca Romania sa accepte in continuare pozitia unei tari care este certata de toti si, de cele mai multe ori, nici macar nu intelegem de ce suntem certati", a spus Dragnea, citat de jurnalul.ro.

Liderul social-democrat a tinut sa precizeze ca unii parlamentari europeni sunt "manipulati", formandu-si parerea despre tara noastra prin intermediul unor "tradatori care murdaresc imaginea Romaniei".

"Am vazut astazi in dezbaterea de la Strasbourg luari de pozitii ale unor europarlamentari din alte tari care sunt sigur ca habar nu aveau cum arata legile Justitiei. Mai mult decat atat, am vazut o doamna care spunea ca pentru referendum se folosesc fonduri europene. Va dati seama ce manipulare este transmisa la Bruxelles de ani de zile, cate minciuni se spun acolo si asta pleaca numai din Romania, din partea unor tradatori - o spun cu toata taria - care murdaresc imaginea acestei tari, care sunt interesati de destabilizarea Romaniei si doar de a continua ca Romania sa fie in genunchi in fata oricaror interese straine. Interesele straine sunt legitime. Problema nu este a tarilor sau a companiilor care au interese in Romania. Problema este a noastra daca acceptam aceasta pozitie sau daca intelegem ca buna colaborare nu inseamna slugarnicie", a mai mentionat el.